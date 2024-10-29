Ceylan ve ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.

DEGAK ekibi ile Van Diving Dalış Okulu eğitmenleri Serkan Ok ve Zihni Aydın'ın da katıldığı dalışta, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde su altında kalan kale kalıntısı ile Van'ın Edremit ilçesindeki mikrobiyalitler görüntülendi.

Mikrobiyalitlerdeki su çıkışını kayıt altına alan Ceylan ve beraberindekiler, Van Gölü'nün derinliklerinde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı.

A A 20241029 36042912 36042901 29 E K I M C U M H U R I Y E T B A Y R A M I V A N G O L U N U N D E R I N L I K L E R I N D E K U T L A N D I

A A 20241029 36042912 36042903 29 E K I M C U M H U R I Y E T B A Y R A M I V A N G O L U N U N D E R I N L I K L E R I N D E K U T L A N D I

A A 20241029 36042912 36042905 29 E K I M C U M H U R I Y E T B A Y R A M I V A N G O L U N U N D E R I N L I K L E R I N D E K U T L A N D I

Kaynak: AA