Kültür ve sanatın en kadim öğelerinden olan tiyatro, ülkemizde de Devlet Tiyatroları sayesinde ülkenin her köşesine ve ferdine ulaşmayı amaçlıyor.

Van Devlet Tiyatrosu da bu geleneği sürdüren mekanlardan biri. Yılın her döneminde farklı konularda yetişkin ve çocuk oyunlarının sahnelendiği tiyatro her yıl binlerce Vanlı sanatseveri ağırlıyor.

27 Mart’ı da içine alan bu hafta ve sonrasında Van Devlet Tiyatrosunda çeşitli oyunlar sergileniyor.

Günün farklı saatlerinde sergilenen oyunlara, Devlet Tiyatroları internet adresinden bilet alınabileceği gibi oyundan birkaç gün önce Van Devlet Tiyatrosu bilet gişesinden de bilet almak mümkün.

Bu günlerde Van Devlet Tiyatrosunda sergilenecek oyunları merak edenler için sıralayacak olursak; Külhanbeyi Operası, Büyülü Prens ve Kurtlar Sofrası sergilenen oyunlar arasında.

Külhanbeyi Operası ise bugün ilk defa sahne alarak izleyicisiyle buluşacak.

Külhanbeyi Operası veya diğer oyunları izlemek isteyen Vanlılar yalnız 45 TL gibi bir ücretle istedikleri oyunu izleyebilir.

Öğrenci ve çocuklar için ise seyir keyfine 30 TL’ye erişmek mümkün.