Yalı Çapkını Canlı İzle! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. Bölüm Canlı Yayın! Yalı Çapkını Full İzle!

Yalı Çapkını yeni bölümü, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören Yalı Çapkını dizisinin 71. bölümü gündemde. İşte, Yalı Çapkını 71. bölümü full izleme detayları!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, yeni bölümleriyle seyircileri ekrana kilitliyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, "Yalı Çapkını yeni bölüm izle!" ve "Yalı Çapkını full izle!" aramalarını sıkça yapıyor. İşte, Yalı Çapkını 71. bölüm canlı izleme linki!

Yalı Çapkını Son Bölümde Ne Oldu?



Tarık ile yüzleşen Ferit, aralarındaki meseleyi çözmekte kararlıdır. Seyran'a ise ona ihanet ettiğini düşündüğü için öfkelidir. Yıllar sonra Halis Ağa ile tekrar yüz yüze gelen Mezide, oğlu Akın'ın canı karşılığında bir can talep eder. Seyran, yaşadığı zorluklar ve Ferit'in ona inanmaması sonucu büyük bir duygu patlaması yaşar ve psikiyatristten yardım almaya başladığını açıklar. Mezide'nin talebi karşısında şaşıran Halis Ağa, önemli bir kararın eşiğindedir. Ablasının ölümünden dolayı büyük bir vicdan azabı çeken İfakat, beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Orhan ise büyük bir tehlikenin içine adım adım ilerlemektedir. Seyran, ne kadar gizlemeye çalışsa da Ferit, büyük gerçeği öğrenmek üzeredir.

Yalı Çapkını 71. Bölüm Canlı İzle!



Yalı Çapkını dizisinin 71. bölümü canlı izleme linki, izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, her Cuma akşamı seyircileri ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 71. bölümü, saat 20.00'da Star TV'de canlı olarak yayınlanacak.

Yalı Çapkını 71. Bölüm Canlı İzleme Linki

Keyifli seyirler!