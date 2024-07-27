Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) yönelik değerlendirmeler almak için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u kabul etti.

Bakan Tekin, "ÖSYM soru bankasının oluşturulmasında ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenler birlikte çalışacak" açıklamasında bulundu.

Sorular, müfredata uyumlu halde hazırlandı

Bu doğrultuda, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ÖSYM uzmanları işbirliği yaparak soru yazım çalışmalarını yürüttü.

Bu işbirliği sonucunda, Ersoy, Bakan Tekin'e 2024-YKS'ye ilişkin bir rapor sundu. Raporda, sınav sorularının MEB'in öğretim programları ve ders kitaplarıyla uyumlu olduğu belirtildi. Ayrıca, soruların Bakanlığın müfredatına uygun olarak hazırlanan ders kitaplarındaki konu, kazanım, etkinlik ve örnekleri kapsadığı tespit edildi.

Bilgi temelli, eleştirel düşünce ve yorumlamayı öne çıkaran sorular

Öte yandan raporda matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe derslerinden müfredata uygun olarak hazırlanan soruların bilgi temelli olduğu ve eleştirel düşünme becerilerinin, yorumlama becerilerinin ve bütüncül yaklaşımın öne çıkarıldığına vurgu yapıldı.

Ersoy, 2024-YKS'ye hazırlık sürecinde öğrencilerin okula devamları ve derslere aktif katılımlarının, ders kitaplarının birincil kaynak olduğu bilinciyle konu içeriklerine dikkat etmelerinin, kitaplarda yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri yapmalarının önemini belirtti.

Bakan Tekin: "Öğrenciler müsterih olsun"

Bakan Tekin, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada,

ÖSYM soru bankasına, soru hazırlama çalışmalarına ÖSYM uzmanları ve akademisyenlerin yanı sıra MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmenler de dahil ediliyor. ÖSYM'nin YKS soru havuzu, tamamen müfredat konularını kapsayacak şekilde oluşturuluyor, öğrenciler müsterih olsun.

ifadelerini kullanmıştı.