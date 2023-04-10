Türkiye'de artık tek gündem 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler oldu.

Partiler cumhurbaşkanı adaylarını ve milletvekili adaylarını YSK'ya sundu.

Çok büyük değişimlerin olduğu aday listelerinde, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri tepki topladı.

Liste dışı kalanlar ve yeni eklenenler, başta CHP'li isimler olmak üzere birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Seçimde 600 milletvekili koltuğundan en çok kapmak isteyen partiler stratejik hamleler yaptı.

İlk 3 şehir

Buna göre en çok vekil çıkaracak iller; İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28 ile zirvede yer aldı. Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrıldı.

Kocaeli ve Sakarya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı.

Tunceli ve Bayburt bir vekil çıkaracak

Kocaeli'nin vekil sayısı 13'ten 14'e, Sakarya'nın 7'den 8'e çıktı. Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde: