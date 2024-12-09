TFF, YouTube kanalı aracılığıyla her hafta Nesine 2. ve Nesine 3. Lig’den bazı maçları canlı olarak yayınlıyor. Dün oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor – Artı Değer Van Spor FK maçını da canlı olarak YouTube kanalından yayınlayan TFF, 2. Ligin 16. Haftasında da Kırmızı Grup’tan bir, Beyaz Grup’tan da bir olmak üzere iki maçı canlı yayınlayacak. Ayrıca 3. Ligden de bazı maçlar yine TFF Youtube kanalı aracılığıyla canlı olarak sporseverlere ulaştırılacak.

TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maçın programı şu şekilde;

14 ARALIK CUMARTESİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Altay - E Koleji Isparta 32 Spor

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 Çankaya Spor Kulübü - Yozgat Belediyesi Bozok Spor

15 ARALIK PAZAR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Niğde Belediyesi Spor – Denizlispor