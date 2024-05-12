Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Van Valiliği paydaşlığında; SporVan Projesi, Sportif Faaliyet ve Etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda farklı branşlarda müsabaka ve etkinlikler düzenlenecek.

Taekwondo ve güreş müsabakaları, judo, atletizm, bisiklet, kürek ve yüzme yarışmaları, okçuluk, masa tenisi ve satranç turnuvaları ile akıl ve zeka oyunları gibi 11 ayrı branşta katılım sağlayacak Vanlı gençler çeşitli müsabakalarda yarışacak.