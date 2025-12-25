İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 19. ve ilk devrenin son maçları oynanacak.

Maçlar 26 – 27 – 28 ve 29 Aralık tarihlerinde oynanacak. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ligde ilk devrenin son maçında sahasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak.

Ligin ilk devresini galibiyetle tamamlamak isteyen kırmızı – siyahlılar, taraftarların da desteği ile sahadan 3 puanla ayrılacağına inanıyor.

İmaj Altyapı Van Spor FK – Atakaş Hatayspor maçı 27 Aralık Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

Haftanın diğer maçlarının tarih ve saatleri şu şekilde;

26.12.2025 20:00 Sakaryaspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü

27.12.2025 13:30 Özbelsan Sivasspor - Bandırma Spor

27.12.2025 13:30 Sms Grup Sarıyerspor - Sipay Bodrum FK

27.12.2025 16:00 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor

27.12.2025 19:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Esenler Erokspor

28.12.2025 13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor

28.12.2025 13:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - Boluspor

28.12.2025 16:00 Erzurumspor FK - Arca Çorum FK

28.12.2025 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Alagöz Holding Iğdır FK

29.12.2025 14:30 Adana Demirspor A.Ş. - İstanbulspor A.Ş.