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WanHaber – Fatma Öztürk

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) işbirliği ve ortak finansmanıyla, 15 – 29 yaş arası, ne istihdamda ne eğitimde olan gençleri istihdama kazandırmak için ‘Yol Arkadaşım’ Standı kuruldu.

Van Beşyol Meydanı ve Van City AVM önünde stant kuracak olan “Yol Arkadaşım” tırı 18 – 19 Eylül tarihlerinde 2 gün boyunca Vanlı gençleri bilgilendirecek. Stantta İŞKUR hizmetleri hakkında bilgilendirmeler verilerek iş arayan gençlerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Gençlerin iş hayatında aktif rol almasını amaçlayan “Yol Arkadaşım” adlı iletişim kampanyası ile İŞKUR 2 gün boyunca Van’da çalışmalarını yürütecek.

İş arayan 15 – 29 yaş arası gençlere belirli mentörlük çalışmaları yapılarak iş arama sürecinde interaktif bir süreç belirlenecek.

2 gün sürecek kampanyanın ardından ‘Yol Arkadaşım Tır’ı sırasıyla çevre illeri ziyaret edecek.