Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ancak evinde aldığı sonuçlardan dolayı zirvenin biraz uzağında kalan Artı Değer Van Spor FK, 13. hafta maçında kritik bir galibiyete imza atarak iddialı olduğunu gösterdi.

Zor bir deplasmana giden ve şampiyonluk yolundaki rakiplerinden biri olan Buca Spor 1928’i iyi bir futbolla 4 – 2 mağlup etmeyi başaran Artı Değer Van Spor FK, puanını 21’e yükseltti.

Siyah – kırmızılı temsilcimizin kazandığı haftada şampiyonluk mücadelesi veren önemli rakipleri puan kaybetti.

Haftaya lider olarak giren Motolux 68 Aksarayspor, deplasmanda Somaspor’a 1 – 0 kaybederken, bir diğer güçlü rakip Menemen Futbol Kulübü de konuk olduğu Diyarbekir Spor A.Ş.’ye 1 – 0 mağlup oldu.

İddialı takımlardan biri olan Çimentaş Elazığspor’un Serik Belediyespor’a 2 – 1 yenildiği haftada bir diğer güçlü rakip Buca Spor 1928 de temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’ye 4 – 2 kaybetti.

13. haftada zirve mücadelesi veren takımlar arasında en kazançlı takımlardan biri Artı Değer Van Spor FK olurken, taraftarlar da güzel oyun ve alınan galibiyetle mutluluk yaşadı.

Artı Değer Van Spor FK taraftarları, ligde ilk devrenin bitimine 4 hafta kala galibiyet serisi bekliyor.

Ligin 14. haftası da şampiyonluk yolunda iddialı olan ekipler için kritik sınavlarla geçecek. Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü sahasında Karacabey Belediye Spor A.Ş.’yi konuk edecekken, Çimentaş Elazığspor - Bucaspor 1928 ve Menemen Futbol Kulübü - Serik Belediyespor gibi zorlu maçlar da oynanacak.

İşte Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 14. hafta maç programı; 30.11.2024 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Ankara Demirspor 30.11.2024 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Somaspor 30.11.2024 14:00 Nazilli Spor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 30.11.2024 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Diyarbekir Spor A.Ş. 30.11.2024 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş. 30.11.2024 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Giresunspor 30.11.2024 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Serik Belediyespor 30.11.2024 14:00 Belediye Derince Spor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 30.11.2024 14:00 Çimentaş Elazığspor - Bucaspor 1928