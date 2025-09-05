Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2011 yılında yürürlüğe giren 4+4+4 sistemine değinerek şunları söyledi:

“4+4+4 uygulaması 2011’de hayata geçirildi. Vatandaşımız neden şimdi değişiklik yapılıyor diye sorabilir. Neden getirildi bu uygulama, bunu anımsayalım. 28 Şubat’ta meslek lisesi ve imam hatip okullarının önünü kesmek için 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilmişti. Bu bir dayatmadır, antidemokratik uygulamadır. Çocuğunu imam hatip ya da meslek lisesine göndermek isteyen veliye ‘yasaklıyorum kardeşim’ demektir. Bu antidemokratik uygulamayı ortadan kaldırmak için 8 yılı 4+4 şeklinde ikiye böldük. Doğru bir tedbirdi.”

“12 YILDA REVİZYON KAÇINILMAZ”

Bakan Tekin, mevcut zorunlu eğitim süresinde değişiklik planlarını şu sözlerle duyurdu:

“12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz. 12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız.”

HÜKÜMETİN YENİ KARARI BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanı Tekin’in açıklamaları, eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yapılacağının işareti olarak yorumlandı. Kararın kısa süre içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.