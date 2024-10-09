Sevilla'nın Geri Dönüş Planları

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Sevilla, En-Nesyri'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor ve bu transfer için ara dönemde ciddi girişimlerde bulunabileceği belirtiliyor. Takımın hücum hattında yaşadığı büyük sıkıntı, bu adımın atılmasında etkili bir neden olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Zor Durumu

Sevilla, ligde 9 maçta sadece 10 gol bulabilirken, En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki performansı, transferin ne denli doğru bir hamle olduğunu sorgulatıyor. 27 yaşındaki oyuncunun, eski takımına dönmesi, Fenerbahçe için bir kayıp olurken, taraftarların gelecekteki performansı konusunda endişeleri artıyor.