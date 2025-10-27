Trendyol 1. Lig’de bir hafta daha geride kaldı. 11. haftada 5 takım kazanmayı bildi, 5 maç da berabere tamamlandı. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 4 – 2 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdıran takımlardan biri oldu.

Haftaya 14 puanla 9. sırada giren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kazanarak kapattığı haftada 17 puana ulaşarak 8. sıraya yerleşti.

EN FARKLI GALİBİYET PENDİKSPOR’DAN

Trendyol 1. Lig 11. haftasında en farklı galibiyete imza atan takım Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. oldu. Rakibi Serik Spor Futbol A.Ş.’yi 4 – 0’lık skorla geçen Pendikspor Futbol A.Ş. 22 puanla 2. sırada yer buldu.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü de 4 gol atmayı başardığı haftada kalesinde ise 2 gol gördü.

LİDER DEĞİŞMEDİ

Haftaya 21 puanla lider giren Sipay Bodrum FK, hata yapmadı ve koltuğunu korumayı başardı. Sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yı ağırlayan Sipay Bodrum FK sahadan 2 – 0 galibiyetle ayrılarak puanını 24’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

İŞTE 11. HAFTA PUAN DURUMU