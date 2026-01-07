DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri, taşkın risklerine karşı daha dayanıklı yerleşim alanları oluşturmak için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda kış mevsiminin çetin geçtiği kentte dere yataklarına yakın 10 yerleşim alanında "taşkın koruma tesisi" inşa edildi.

Yaz boyunca ıslahını gerçekleştirdikleri derelerde taş ve beton duvarlar örerek suyu kontrol etmeye çalışan DSİ ekipleri, olası sel ve taşkınların önüne geçiyor, suyun daha tasarruflu kullanılmasını sağlıyor.

"10 yerleşim yerinde çalışma tamamlandı"

DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, AA muhabirine, kent merkezi ve 13 ilçede taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

DSİ'nin imkanlarıyla şu ana kadar 10 yerleşim yerinde taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini bildiren Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Tüm mahallelerimizde milyonlarca metreküp dere ve kanal temizliğinin yanı sıra hemen hemen tüm ilçelerimizde de taşkın riskini azaltmaya yönelik taşkın koruma tesisleri yapıyoruz. Şu ana kadar 10 yerleşim yerinde çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bazı yerlerde 3 makine, 2 kamyon, 2 kırıcı, bazı yerlerde ise 15'in üzerinde iş makinesiyle çalışma yürüttük. Bu çalışmalarımızın amacı, taşkın riskini minimize etmek. Böylelikle tehlike ortadan kalkmış olacak."

"Suyu kontrol etmeye çalışıyoruz"

Gürpınar, Erciş, Saray ve Muradiye ilçelerinde ihaleleri tamamlanan yeni projeleri de en kısa sürede hayata geçireceklerini duyuran Aksoy, "Önümüzdeki dönemlerde yine ihalesi yapılması planlanan işlerimiz mevcut. 2026'da tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın talep ettiği ya da ihtiyaç duyulduğu noktalarda tespit yapıldıktan sonra çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Taşkın riskini azaltmak için dere yataklarına müdahalelerde bulunduklarını dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Maalesef dere yataklarına yakın yerlerde yerleşim yeri yapılmış. Burada taşkın riskini azaltmak için iş makineleriyle müdahalelerimiz oluyor. Suyu kontrol etmeye çalışıyoruz. Suya yön vererek vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçiyoruz. Bölge müdürlüğü olarak tüm mesai arkadaşlarımızla 7/24 vatandaşımızın hizmetinde, yanında olmaya çalışıyoruz."