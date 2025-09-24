Trendyol 1. Lig’de temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü bugün deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Her iki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağı mücadele saat 20.00’de başlayacak ve Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak.

Ligin 7. haftasında dün 3 maç oynandı. Boluspor sahasında Eminevim Ümraniyespor’a 1 – 0 kaybederken, Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Atakaş Hatayspor’u 4 – 2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Arca Çorum FK ise evinde Serik Spor Futbol A.Ş. ile 1 – 1 berabere kalarak puan kaybı yaşamaya devam etti.

Trendyol 1. Lig’de bugün 4 maç oynanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Sipay Bodrum FK karşısına çıkacak.

Günün diğer maçlarında Bandırma Spor - Manisa Futbol Kulübü, Erzurumspor FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Esenler Erokspor - İstanbulspor A.Ş. karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig’de yarın da 3 maç oynanacak. Yarın Özbelsan Sivasspor - Adana Demirspor A.Ş., Amed Sportif Faaliyetler - Sms Grup Sarıyerspor ve Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Sakaryaspor A.Ş. karşılaşacak.