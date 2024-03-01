Van’da 26 Şubat 2024'de düşen çığ sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Van-Hakkâri kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde çığ riskinin tamamen ortadan kaldırılması için yol ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çığ riskinin tamamen bertaraf edilmesi için kontrollü patlatma gerçekleştirdi.

Yapılan patlatmanın ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri de muhtemel bir duruma karşı kara yolu üzerinde güvenlik tedbirleri aldı.