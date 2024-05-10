Bu yeni hatta, açılışa özel olarak vergiler hariç sadece 1 Euro karşılığında biletler satışa sunuldu. Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, bu heyecan verici deneyimi en uygun fiyatlarla misafirlerine sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Edinburgh arasında haftanın iki günü düzenlenecek olan seferlerin ilki, 27 Haziran'da yapılacak. Bu yeni hattın açılış kampanyası kapsamında, 10-16 Mayıs tarihleri arasında ve sınırlı sayıda olan 2 bin 500 koltuk için biletler, sadece 1 Euro kampanya fiyatıyla satın alınabilecek.

Uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Edinburgh Havalimanı'na Perşembe ve Pazar günleri saat 11:40'ta, Edinburgh Havalimanı'ndan ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na aynı günler içinde saat 15:30'da gerçekleştirilecek. Kampanya sonrasında, vergiler hariç bilet fiyatları 49,99 Euro'dan başlayacak şekilde satışa sunulacak.

Pegasus Hava Yolları, bu yeni hattın yanı sıra Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlayan uluslararası hatlar açmaya devam ediyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, İstanbul ve Edinburgh'u birbirine bağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ve misafirlerine en uygun fiyatlarla bu deneyimi sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Dedeköylü, seyahat tutkunlarını bu heyecan verici fırsatı kaçırmamaya davet etti.