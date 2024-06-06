YENİ! Şaşırtıcı Zümrüt Köfte Tarifi! İşte Gelinim Mutfakta'dan Muhteşem Lezzet

6 Haziran 2024'te Yeni Gün, Yeni Bir Tarif: Zümrüt Köfte

Gelinim Mutfakta'nın 1404. bölümünde enfes bir tarif var! Zümrüt Köfte nasıl yapılır, işte cevabı. Haftanın dördüncü yarışında gelinler Zümrüt Köfte için kıyasıya rekabet ediyor. İşte, günün gözdesi Zümrüt Köfte tarifi!

Malzemeler ve Hazırlık

Köfte için bulgur, yumurta, salça ve diğer malzemeleri hazırlayın. İç malzemesi için patates, soğan ve baharatları kullanarak lezzetli bir harç hazırlayın. Kızartmak için ise bolca sıvı yağa ihtiyacınız olacak.

Zümrüt Köfte Nasıl Yapılır?

İlk adım olarak soğanları küp küp doğrayarak kavurun ve içine ezilmiş patatesleri ekleyin. Baharatları ve tuzu da ekledikten sonra harcı hazırlayın. Bulguru sıcak suyla ıslatın ve malzemeleri birleştirerek yoğurun. Köfte hamurunu açın, iç harçtan koyup kapatın ve şekil verin. Hazırladığınız köfteleri kızgın yağda kızartın. Üzerine çırpılmış yoğurt ve maydanozla servis yapın.

Sonuç: Muhteşem Bir Lezzet!

Zümrüt Köfte tarifiyle sofralarınıza farklı bir tat getirin. Her lokmasıyla enfes bir lezzet sunan bu tarif, deneyen herkesi mest edecek! Afiyet olsun!