Özellikle Ulviye ile arasındaki gerginlik, Zuhal Topal'ın "Kes sesi çıkmıyor ama" tepkisine neden oldu. Peki, kim bu Alican Makaslı ve neden böyle oluyor?

Alican Makaslı Aslen Nereli ve Kaç Yaşında?



Yemekteyiz yarışmacısı Alican Makaslı, 32 yaşında ve bekar. Aslen nerede oluştuğunun bilindiğini ama Zuhal Topal'ın programında İstanbul'da yaşadığını belirtti. Dikkat çatışması ve çatışmacı tavırlarıyla izleyicileri hem şaşırtıyor hem de eğlendiren Alican, programda oldukça hareketli bir sahne yaşanıyor.

Alican Makaslı'nın Instagram Hesabı ve Sosyal Medya Detayları



Yemekteyiz Alican Makaslı'nın Instagram hesabı @alican_makasli. Burada paylaşılan fotoğraf ve videolardan, yemek konusunda oldukça hev

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'deki Performansı ve Geleceği



Yediğimiz programda Alican Makaslı'nın gösterdiği ateş ve bazen de kontrolsüz tavırlar, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de şaşırtıyor. Acaba Alican, programdaki başarıyla ödül kazanabilecek mi? Yoksa diskalifiye mi edilecek? Heyecan dolu bir maceranın içindeyiz ve Alican Makaslı'nın geleceği merak konusu.