Bu oran, ülkeden ülkeye değişiklik gösterir ve genellikle bankaların kredi verme kapasitesini etkileyen önemli bir finansal araçtır.

Türkiye'deki Zorunlu Karşılık Oranı

Türkiye'de Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını belirler ve bu oranlar farklı türdeki hesaplar için farklılık gösterebilir. Örneğin, Türk Lirası ve döviz cinsinden hesaplar için ayrı oranlar uygulanabilir. Güncel oranlar, Merkez Bankası'nın resmi web sitesinde duyurulmaktadır.

Genel olarak, zorunlu karşılık oranları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Türk Lirası Hesaplar: Genellikle %5 ile %20 arasında değişebilir.

Döviz Hesaplar: Oranlar, döviz türüne göre farklılık gösterebilir.

Bu oranlar, ekonomik koşullara ve Merkez Bankası'nın para politikalarına göre zamanla güncellenebilir. En güncel bilgiler için Merkez Bankası'nın resmi kaynaklarına başvurulması önerilir.