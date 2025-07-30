Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Van Spor FK, Kayseri’de çalışmalarına devam ediyor. Siyah – kırmızılılar, yaptığı yeni transferlerle sezona iyi başlamak istiyor.

Sezon hazırlığına erken başlayan kırmızı siyahlı ekip, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Kayseri Erciyes Yüksek irtifa kampında güç depoluyor.

5 Temmuz Cumartesi günü Kayseri’de ki kampa başlayan temsilcimiz, yeni transferlerle beraber günde çift antrenman ve taktiksel çalışmalar yaparak sezon öncesi eksiklerini tamamlamaya çalışıyor.

İlk kamp sürecinin ardından 21 Temmuz Pazartesi günü Van ekibi ikinci kamp sürecine girdi. Kampta takımdaki eksiklikler, yeni transferlerin takıma uyumu ve daha birçok alanda çalışmalar yapılarak sezon hazırlıkları sürdürüldü.

4 HAZIRLIK MAÇI YAPILDI

Temsilcimiz Van Spor FK, Kayseri Erciyes’te çalışmalarını sürdürürken öte yandan hazırlık maçları da yapıyor.

Van Spor FK, ilk hazırlık maçını Süper Lig’den düşen Hatayspor ile yaptı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. 2. hazırlık maçında Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü’ne 3-1, ardından 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklal Spor’a 3-2 mağlup olan temsilcimiz, son hazırlık maçında ise yine Süper Lig ekibi Alanyaspor’a 3-2 mağlup olmuştu.

İLK RAKİP BOLUSPOR

Kırmızı siyahlı ekibin yer aldığı Trendyol 1. Lig’de sezon 8 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Van Spor FK ise ilk maçında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Boluspor’a konuk olacak ve yeni sezona start verecek.

Temsilcimizin oynayacağı ilk karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Boluspor stadındaki eksikliklerden dolayı karşılaşmanın nerede ve hangi sahada oynayacağı ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından henüz açıklanmadı.