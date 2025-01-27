Kırmızı Grup’ta lig heyecanı devam ediyor. Özellikle üst sıralarda kıyasıya bir mücadele ortaya koyan takımlar şimdiden bir üst ligin hesaplarını yapmaya başladı.

Şampiyonluk hedefi olan takımlar biri olan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, seyircisiz maçta sahasında konuk ettiği Ülkea Nazillispor’u 3 – 1 mağlup etmeyi başararak hanesine 3 puan yazdıran taraf oldu.

Ancak ligde Artı Değer Van Spor FK’nin üstünde ilk 3 sırayı alan takımlar da 19. haftada hata yapmadı. Temsilcimizin de kazandığı haftada zirve ile arasındaki puan farkı değişmedi.

Lider Serik Belediyespor, uzun süre 10 kişi oynadığı maçı deplasmanda 1 – 0 kazanmayı bilirken, puanını da 46’ya yükseltti.

İkinci sırada yer alan Motolux 68 Aksarayspor sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi 5 – 0’lık skorla geçerken, 3. sıradaki Menemen Futbol Kulübü ise evinde Karaman Futbol Kulübü’nü 2 – 1 mağlup ederek yine 3 puan alan ekipler oldu.

Artı Değer Van Spor FK ise sahasında Ülkea Nazillispor karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Puanını 36’ya yükselten temsilcimizin lider ile arasındaki puan farkı 10.

İşte 19. Hafta toplu sonuçları:

Menemen Futbol Kulübü 2-1 Karaman Futbol Kulübü

Ankara Demirspor 1-1 Bucaspor 1928

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 3-1 Ülkea Nazillispor

Çimentaş Elazığspor 1-0 Belediye Derince Spor

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Bel. FSK 0-0 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Giresunspor 0-0 Diyarbekir Spor A.Ş.

Merkür Jet Erbaaspor 4-3 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Somaspor 0-1 Serik Belediyespor

Motolux 68 Aksarayspor 5-0 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

PUAN DURUMU