31 Mart yerel seçim süreçlerinde diğer parti adayları gibi projelerini açıklayan Zeydan ve Şedal’in vaatlerinin neler olduğu merak konusu oldu. Zeydan ve Şedal, seçim sonrası yaptıkları açıklamalarda; “Şimdi hizmet zamanı” vurgusu yapmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Abdullah Zeydan, eş başkan Neslihan Şedal ile beraber Van Büyükşehir Belediyesi'nde görevine başlayarak vaat ettiği projeleri için “Bundan sonra önümüze bakıp, halkımıza hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Zeydan ve Şedal, seçim öncesi proje tanıtım lansmanında 13 başlık altında Van projelerini açıklamıştı.

Vizyon Projeleri başlığı altında; Modern otogar tesisi, Konut Van Projesi, 30 bin seyirci kapasiteli şehir stadyumu ve teleferik gibi çeşitli vizyon vaatler sunan DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Zeydan ve Şedal, Kadın Odaklı Projeler başlığı altında ise; spor merkezleri, indirimli kadın kart uygulaması gibi projelerin hayata geçirileceğini söylemişti.

Zeydan ve Şedal, diğer projelerle ilgili de özetle şu başlıkları gündeme getirmişti;

“Kadın semt pazarları, üniversite öğrencileri için burs, alo şiddet hattı, evde sağlık hizmeti, HPV testi ücretsiz olacak, kadın kütüphaneleri, tarım desteği, toplumcu belediyecilik projeleri, bilişim ve teknoloji, kültür sanat, ulaşım, imar ve benzeri pek çok alanda çalışmalar yapılacak…”