DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Eşbaşkanlar Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, X platformu üzerinden ortak paylaşımda bulundu.

Kayyum yönteminin daha önce denenen ve sonuç alınamayan bir yöntem olduğunu belirten Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, "Çözümsüzlükten beslenen akıl bir kez daha devreye girdi ve halkın iradesi yine hiçe sayıldı. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik gerçekleştirilen kayyım gaspı yeni bir hukuksuzluğun adıdır. Defalarca denenmiş ancak sonuç alınamamış bir yöntemdir. Halk iradesi bu çürümüş yöntemlerle gasp edilemez, halkın iradesine ipotek konulamaz. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Halkın seçtiği belediyeler halkındır. Bu iradesizleştirme girişimine teslim olmayacağız!" açıklamasında bulundu.