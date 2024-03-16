Küresel ısınmanın etkileri son yıllarda kendisini göstererek mevsimlerin değişmesine etki ettiği gibi dünyada ve ülkemizde birçok gölün kurumasına sebep oldu. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü’nün yanı sıra, Zernek Barajı da küresel ısınmadan nasibini aldı.

Son zamanlarda Van Gölü’nün yanı sıra Zernek Barajı’nda da su seviyesinde korkunç bir düşüş yaşandı. Yaşanan kuraklık nedeniyle su hacmi ciddi seviyede azalma yaşanan Zernek Barajı’nda, son yılların en düşük seviyesinde gerçekleşen yağışlarla kurumaya yüz tuttu. Zernek Barajı’nda yaşanan kuraklıkla ilgili açıklama yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Faruk Görünüş, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, Zernek Barajı’nın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yok olacağını vurguladı.

Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan kuraklık ve barajın durumu hakkında açıklamalarda bulunan Görünüş, baraj ve ekosistemi üzerindeki ciddi etkileri de dile getirerek durumun vahametine dikkat çekti.

“TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ GERÇEKLEŞECEK”

Önlemler alınmadığı takdirde Zernek Barajı’nın çöp yığınına döneceğini belirten Görünüş, “Van'ın Gürpınar ilçesinde 104 hm3 su hacmine sahip Zernek Barajı çok şiddetli kuraklık etkisiyle 6 yıldır hızla küçülmeye devam ediyor. Bu yıl meydana gelen yağış miktarı son yılların en düşük seviyesinde. Önümüzdeki yaz aylarında bu etki bariz şekilde görülecektir.

Baraj suyu yüzeyinde acilen yüzeysel buharlaşmayı engelleyecek önlemler alınmadığı takdirde, çok değil sadece bir kaç yıl içerisinde; Baraj işlevini tamamen yitirecek ve geriye dönüşü olmayan kuraklık sürecinden kaynaklı, Zernek Barajı çöp yığınına dönecek. Barajın su hacmi azalacağı ve buna bağlı olarak oksijen miktarı azalacağı için, baraj içerisinde toplu balık ölümleri gerçekleşecek. Tarım ve hayvancılıkta kentte önemli bir yere sahip Gürpınar tarım ve hayvancılık faaliyetleri durma noktasına gelecek.

Su bulamayan çiftçiler, su ihtiyacını daha önce olduğu gibi kaçak yollarla Gürpınar su kaynağından Van'a gelen ana iletim hattını delmek suretiyle karşılamaya çalışacak. Geçiminin büyük bir bölümünü tarım ve hayvancılıkla sağlayan Gürpınar ilçesi, ekonomik krizle burun buruna gelecek. Ana iletim hatlarının hasar görecek olmasından dolayı, yaşanacak arızalar sebebiyle Van merkezde su kesintileri artacak. Bunlar komplo teorisi değil, gerçek saha verileri” ifadelerini kullandı.