TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin TL olarak düzenlenmesine ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5500 liradan 7500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşlarının ödeneceği tarihi açıkladı.

Görüşülecek teklife göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 7 bin 500 TL’ye yükseltilecek. Teklif, halihazırda 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan emekliler için ise bir değişiklik öngörmüyor. Bir diğer maddeyle de Sosyal Güvenlik Kurumu’nca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ödenmekte olan bin 100’er TL’lik ikramiye, 2 bin liraya yükseltilecek.

GEÇİCİ İŞCİYE KADRO

Teklife göre ayrıca, kamuda geçici işçi çalıştırma süresi uzatılarak, 12 aya kadar istihdama imkân sağlanacak. Geçici işçilerin çalışma sürelerini uzatma işlemleri, geçici işçiyi çalıştıran idarelerce doğrudan yapılabilecek. Kamu kurumları ve KİT’lerde çalışan geçici işçiler; çalıştırıldıkları işyerlerinde boşalan sürekli işçi kadrolarına, işyerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak geçirilecek. Geçici işçilerin geçiş yapabileceği kadrolar için aranan nitelikler ve boş kadro sayısı, bir ay önceden işyerinde ilan edilecek. Kanun teklifinde, yüksek yargı mensunlarının özlük haklarında düzenleme ve afetlerde üstün fedakârlık gösterenlere madalya verilmesi de yer alıyor.

BAKAN BİLGİN: GAZİLERE ÖDENEN AYLIKLARI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARIYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkartacaklarını açıkladı. Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meclis’e sunduğumuz çalışmayla; gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz” dedi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" dedi.

Süperhaber