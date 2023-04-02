AK Parti Van Eski İl Başkanı, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda'nın annesi hayata gözlerini yumdu.

Annesinin vefatını sosyal medya hesabından paylaşan Soğanda, "Annem vefat etti. Bugün (02.04.2023 pazar günü ) ikinci namazına müteakip Aşağı Norşin Camiinde cenaze namazı kalınacak, Akköprü Mezarlığında defnedilecektir.

Taziyesi; Abdurrahman gazi mahallesi Et Balık Kurumu camiii taziye evinde olacaktır.Allah rahmet eylesin" dedi.

Biz de WanHaber ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz.

Şehrivan Gazetesi