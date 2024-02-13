2023'ün sonunda başlayıp 2024'ün başında devam eden öğretmen atama kararlarıyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Yüz binlerce öğretmen adayı dün akşamki Kabine toplantısından umutluydu. Ancak istedikleri güzel haber gelmedi. Adaylar merakla neden açıklanmadığını sorgularken kulis bilgileri TGRT Haber Müdürü Ahmet Sözcan'dan geldi.

Sözcan, öğretmen atamalarıyla ilgili neden açıklama gelmediğini paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dikkat çeken Sözcan, "kulis bilgisi araştırdım. Biraz moraller bozulabilir" dedi.

İşte öğretmen atamalarıyla ilgili Sözcan'ın paylaştığı kulis bilgileri;

"Neden dünkü kabinede öğretmen atamalarına ilişkin bir karar çıkmadı? Gözler öğretmen atamalarına çevrilmişti. 2023 KPSS'ye giren öğretmenler 100 bin atama bekliyordu. Cumhuriyet'in 100. yılına özel, atama bekleyen 100 bin öğretmen adayları ve aileleri kabineye kilitlenmişti. Ancak o karara çıkmadı. Neden o karar çıkmadı?

"BİRAZ MORALLER BOZULABİLİR"

Kabine toplantısı sonrasında eğitim çevrelerini aradım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kulis bilgisi araştırdım. Bana gelen özel kulis bilgilerini öğretmen adaylarıyla paylaşmak istiyorum, biraz moralleri bozulabilir, baştan belirteyim.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇELERİ

Aslına bakarsanız neyi konuşursak konuşalım, hep bütçe diyoruz. Bütçenin gerekleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe hedefleri var. Bir yere kadro tahsis edilirken yine bütçe gerekleri gözetiliyor. Bu kapsamda da öğretmen atamalarına ilişkin sayıyı Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.

MEB sayıyı yüksek tutmak istiyor ama son kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘Size şu kadar kadro veriyorum’ demesi gerekiyor. Dolayısıyla öğretmen atamalarına ilişkin kadro atamalarının açıklanmamasının sebebi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın henüz çalışmalarını sonlandırmaması.

Kadro tahsisi olmadığı için MEB de bir kadro sayısı belirlememiş. O kadronun tamamı öğretmenlere ayrılmayacak, onu da söylemiş olalım, idari personel ve değişik kadrolar da var. MEB kaynakları “Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur’ diye söyledi. Bu kadar uzamasının nedeni ince elenip sık dokunması. Bütçe hesapları yapılıp, kadrolar da belirlendikten sonra ne kadar öğretmen atanacağı da kesinleşmiş olacak.