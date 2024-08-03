İlk hominidler (insan benzeri canlılar) yaklaşık 6 milyon yıl önce iki ayak üzerinde yürümeye başladılar. Bu, insan türünün evrimindeki önemli bir dönüm noktasıydı.

Australopithecus türleri, yaklaşık 4 milyon yıl önce, daha etkin bir iki ayaklı yürüme biçimine sahipti.

Homo erectus, yaklaşık 1,9 milyon yıl önce, daha modern insan benzeri vücut yapısına ve daha etkin yürüyüş biçimine sahipti.

Homo sapiens (modern insanlar), yaklaşık 300.000 yıl önce, günümüze daha çok benzeyen bir yürüme biçimine sahip oldular.

Yazılı kayıtlarda ise, yürümenin gelişimi ve kullanımı hakkında bilgiler daha net olarak 5.000-10.000 yıl öncesine kadar izlenebilmektedir.

Özetle, yürüme yeteneğinin gelişimi insan evriminin temel bir parçası olmuş ve milyonlarca yıllık bir geçmişe sahiptir. Ancak kesin bir "keşif" tarihi belirtmek zordur, çünkü bu yetenek yavaş yavaş gelişmiş ve insanın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi