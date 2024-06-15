"Bugün Kargolar Saat Kaça Kadar Açık? Arefe Günü Kargo Çalışma Saatleri!"

15 Haziran 2024 Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesinde kargoların çalışma saatleri merak konusu oldu! İşte detaylar:

Bugün, yani 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesinde kargolar yarım gün hizmet verecek. Özellikle PTT, Yurtiçi, Trendyol Express, MNG, Aras Kargo gibi firmaların çalışma saatleri araştırıldı. Normal şartlarda haftanın 6 günü hizmet veren kargo firmaları cumartesi günleri tam gün çalışırken, arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü yarım gün açık olacaklar.

Kurban Bayramı'nın tatil tarihleri şu şekilde:

Kurban Bayramı Arife Günü: 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba

Kargo alım ve gönderimleri için dikkatli olmanızda fayda var, çünkü kargolar öğleden sonra kapalı olacaklar. Herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutlarız