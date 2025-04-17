Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının derinleşebileceği endişelerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde gözler ise saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz kararına çevrildi.

Öte yandan, bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 9.266,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,1 değer kaybederek 10.142,00 puana indi.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 38,1380'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 38,1540 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiriyor.

BIST 100 ENDEKSİNDE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyesinin destek, 9.350 ve 9.450 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.