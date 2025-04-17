Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Son olarak motorin ve benzine gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek.

Bu sefer yaşanacak olan gelişme ise fiyatları yakından takip eden vatandaşları üzecek.

Petrol fiyatlarında toparlanma akaryakıta zam olarak yansıdı.

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına 92 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla tabelalara yansıdı.

MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Motorinin litre fiyatında ise değişiklik yapılmadı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 45 lira 15 kuruş, Ankara'da 45 lira 75 kuruş, İzmir'de 46 lira 11 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.