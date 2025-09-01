Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri kapsamında Yüksekova'da unutulmaz bir konsere imza attı. Eski Yüksekova Stadyumu'nda sahne alan Koç, sevenlerine coşkulu bir akşam yaşattı.

Konsere Yüksekovalılar büyük ilgi gösterdi ve stadyumu hınca hınç doldurdu. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde, Koç'un sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşandı. Hayranlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Oğuzhan Koç, konserde "Geçsin Yıllar", "Aşk Mevsimi", "Gül ki Sevgilim" ve "Ben Hala Rüyada" gibi hit şarkılarının yanı sıra hareketli türküleri de seslendirdi.

Sanatçının enerjik performansı ve seyirciyle kurduğu yakın diyalog, geceye damgasını vurdu. "Bir Anadolu Şenliği"kapsamında bir hafta boyunca sürecek olan etkinlikler, Yüksekova'da çeşitli kültürel faaliyetlerle devam edecek.