Yüksekova Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleştirilen kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasıyla devam etti.

Program kapsamında ilkokul öğrencileri tarafından zeybek gösterisi sergilendi. Cumhuriyet'in anlam ve önemini anlatan sinevizyon gösterimi, tiyatro ve oratoryo sunumları da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Kutlama programı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Programa Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.