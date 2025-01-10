Yüksekova'da çift tüplü Yeni Köprü Tüneli'nde asfaltlama ve aydınlatma çalışmalarının sona ermesiyle araç geçişlerine açıldı. Tünelle özellikle kış aylarında sık sık meydana gelen heyelanlar nedeniyle zorluklar yaşayan sürücüler daha güvenli bir şekilde seyahat etme imkanı bulacak.

Esat Yılmaz isimli vatandaş, tünelin açılmasının artık kazaların önüne geçilebileceğini belirterek, “Bugün çok mutluyuz, gerçekten bölge için büyük yatırım olan Yeni Köprü Tüneli açıldı. Bu güzel hizmete vesile olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Gökyurt Köyü Muhtarı Melik Bilici ise tünelin açılmasıyla hem yolun kısaldığını hem de Hakkari'ye güzel bir yatırım sağlandığını belirterek, “Tünelin hizmete girmesinden dolayı mutlu olduk. Nice güzel hizmetlere" ifadelerini kullandı.