Yüksek kira ve konut fiyatlarının önüne geçebilmek için dünyada farklı önlemler uygulanıyor. Türkiye'de son yıllarda artan kiraları engelleyebilmek için uzmanların ortak tavsiyesi ise İspanya modeli.

BOŞ KALAN EVLERE VERGİ

İspanya'da artan konut fiyatlarının önüne geçebilmek için yeni bir yasa tasarısı devreye sokuyor. Buna göre konut kiralarına hem üst sınır hem vergi artışı getiriyor. Kira artışına 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 tavan uygulanacak.

Ayrıca iki yıldan uzun süre boş kalan evlerin emlak vergileri de yüzde 150'ye varan oranda artırılacak. Uzmanlar bu modelin Türkiye'de de uygulanabileceğini belirtiyor.

İNGİLTERE VE HOLLANDA'DA DA BENZER MODELLER

Birleşik Krallık ve Hollanda'da da benzer modeller uygulanıyor. Bu sayede bu iki ülkede yatırım amaçlı konut alımının zorlaştığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. İlk konuttan sonra alınan konutlar için fazladan vergi de uygulanan diğer kurallardan biri.

İSPANYA'DAKİ MODELİN DETAYLARI

İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi olarak en çok tartışılan konulardan biri olan tasarı gereği, şimdiye kadar TÜFE'ye göre belirlenen kira artışlarının 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 ile sınırlandırılması iki yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergilerinin de yüzde 150'ye varan oranla artırılmasını öngörüyor.

Süperhaber