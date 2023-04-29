Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bölgede artçılar sürüyor.
AFAD: Depremin şiddeti 4.7
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04:55'te 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliği ise 6.89 km olarak belirtildi.
Kandilli 4.6 dedi
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.6 olarak verdi. Derinlik ise 5 km olarak açıklandı.
Olumsuz ihbar yok
Deprem çevre illerden de hissedilirken, herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
ensonhaber