Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bölgede artçılar sürüyor.

AFAD: Depremin şiddeti 4.7

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04:55'te 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği ise 6.89 km olarak belirtildi.

Kandilli 4.6 dedi

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.6 olarak verdi. Derinlik ise 5 km olarak açıklandı.

Olumsuz ihbar yok

Deprem çevre illerden de hissedilirken, herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

ensonhaber