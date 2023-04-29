Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın girişimleri sonucu Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri arasında ilk kez Van’da kurulan 'Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği', nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya 13 ilçedeki birlik üyeleri katıldı. Sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu.

12 Ağustos 2022’de Van’da kurulan ‘Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği', büyükşehir belediyesi öncülüğünde ve ilçe belediyelerinin desteğiyle kentin mülki sınırlarında bulunan sahipsiz hayvanları en iyi şekilde korumayı hedefliyor.iha