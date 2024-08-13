YU Numarası Nedir?

YU numarası, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından adaylara verilen bir tür kimlik numarasıdır.

YU numarası, adayların ÖSYM sınavlarına başvuru yaparken, sonuçlarını öğrenmek için veya çeşitli işlemler sırasında kullandıkları önemli bir referans numarasıdır.

YU numarasının Anlamı:

Y: Yıl - Adayın sınava başvurduğu yılı temsil eder.

U: Uygulama - Adayın katıldığı sınav veya işlemi temsil eder.

Örneğin, bir adayın numarası "Y24U123456" olsun:

Y24: Adayın 2024 yılında sınava başvurduğunu gösterir.

U: Adayın katıldığı sınav veya işlemi temsil eder.

123456: Adayın kişisel tanımlayıcı altı rakamlı numarasıdır.

YU numarası, adayların ÖSYM ile olan tüm işlemlerinde kullandıkları benzersiz bir kimlik numarasıdır. Bu numara, adayların sınava giriş belgesi, sonuç belgesi gibi tüm resmi belgelerde yer alır.

Adaylar, YU numaralarını ÖSYM sistemlerine giriş yaparken, sınav başvurusu yaparken veya sonuçları kontrol ederken kullanırlar. Bu numara, adayların kimliklerini doğrulamak ve işlemlerini takip etmek için önemli bir referans noktasıdır.

Özetle, YU numarası, ÖSYM tarafından adaylara verilen ve onların sınav ve işlemlerini takip etmek için kullanılan benzersiz bir tanımlayıcı numaradır.