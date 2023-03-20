Dışişleri Bakanlığı’nın, yurt dışında yaşayan Türklerin sandıklara ulaşımının kolaylaştırılması, seçimlere katılımının artırılmasına ilişkin yoğun yaşanan bazı merkezlere de sandık açılması konusunda taleplerin iletildiğine dikkat çekilen YSK kararında, oy kullanabilecek 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşların yoğun bulundukları dokuz ülkedeki 25 yerleşim yerinde de sandık kurulmasına karar verildiği kaydedildi.

OY KULLANILABİLECEK GÜMRÜK KAPILARI İLAN EDİLDİ

YSK, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için oy kullanılacak gümrük kapılarını da belirledi. Gümrük kapılarına ilişkin karara göre, oy verme işlemi 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00’de başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de sona erecek.

Kurul, oy kullanılabilecek 20 karayolu gümrük kapısı, 20 havalimanı gümrük kapısı ve dokuz liman gümrük kapısını şöyle ilan etti:

Gürbulak, Aktaş, Türkgözü, Sarp, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli, Karkamış, Üzümlü, Esendere, Kumlu, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey, Dilucu, Dereköy, Akçakale, Habur, Kapıköy, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Diyarbakır, Hasan Polatkan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Süleyman Demirel, İstanbul, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun Çarşamba, Trabzon ve Zonguldak Çaycuma havalimanları, Kuşadası, Ayvalık, Çeşme, Derince, Mersin, Taşucu, Bodrum, Marmaris ve Samsun limanları.

Süperhaber