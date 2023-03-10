Türkiye'de seçim tarihi kesinleşti...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı krizi sonrasında Ankara'da yaşanan hareketli günler sakinleşti.

Aylardır cumhurbaşkanı adayını seçemeyen 6'lı masa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak isimi belirledi.

Seçim tarihi kesinleşti

Yaşanan yoğunluğun üzerine gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'dan gelecek seçim tarihinin belirlenmesine kalmıştı.

Tarihin ertelenip ertelenmeyeceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak belirleyerek canlı yayında imzaladı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin açıklama yaptı.

"İkinci tura kalması halinde seçim 28 Mayıs'ta yapılacak"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener şu ifadeleri kullandı:

Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine YSK'mız yaptığı toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi olarak belirlemiştir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise seçim tarihi 28 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir.

"Çalışmalara devam ediyoruz"

Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamu görevlilerinin istifa süreci 16 Mart'a kadar devam edecek

Yener, seçime aday olarak katılacak kamu görevlilerinin istifa süreçlerine ilişkin tarihleri de duyurdu.

YSK Başkanı, bugün itibarıyla başlayan istifa süreçlerinin 16 Mart saat 17.00’de sona ereceğini bildirdi.

YSK Başkanı Yener şöyle konuştu:

"Milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona erecektir."