Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimi öncesi sandık kurullarına ilişkin bir karar aldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan HDP'nin sandık kurulundaki varlığına itiraz eden MHP YSK'ye başvurdu.

Önceki seçimde ülke genelinde en çok oyu alan üçüncü parti konumundaki HDP’nin "seçime katılmama" durumunun aday listesinin teslim edilmemesi nedeniyle kesinleştiğini belirten MHP YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan, parti temsilcilerinin 14 Mayıs seçimlerinde sandık kurullarında da bulunamayacağını vurguladı. HDP de YSK'ye sandık kurullarındaki durumlarına ilişkin görüş sordu.

YSK: GÖREV ALAMAZ

Yüksek Seçim Kurulu, seçime girmeme kararı kesinleşen HDP’nin sandık kurullarında görev alamayacağına hükmetti.

Siyasi Partiler Yasasına göre, son genel seçimde ilk 5 sırada bulunan siyasi partilerin temsilcileri sandık kurullarında görev alabiliyor. İlk beş her seçim çevresinde ayrı belirleniyor. Yurtdışı Seçim Kurulu ise tek seçim çevresi olarak kabul ediliyor. Ülke genelinde son seçimde ilk üçü paylaşan siyasi partiler yurt dışı sandık kurullarında görev alabiliyor.

YSK’nin kararı sonrası yurt dışı sandık kurullarında HDP’nin yerine, dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.