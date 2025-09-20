YSK, CHP’nin pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu karara bağladı. Karar sonucunda 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verildiği belirtildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener’in açıklaması ise şu şekilde:

"Kurulumuz saat 15.30’da Pazar günü gerçekleştirilecek olan CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuruyu görüşmüştür. Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda CHP’nin pazar günü yapılacak olan 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

CHP'li bir delegenin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK’ya taşındı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'li delegenin kurultayın iptali yönündeki başvurusunu reddetmişti. Bunun üzerine aynı delege, İlçe Seçim Kurulu'nun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu, başvuruyla ilgili 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmetti. Bunun üzerine kurultay iptali başvurusu YSK'ya taşındı.