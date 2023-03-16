Türkiye seçime hazırlanıyor...

Seçim tarihi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 14 Mayıs olduğu belirlendi.

Partilerin seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Farklı noktalarda oy kullanılabilecek

Deprem bölgesinde bulunun vatandaşlar kaldıkları geçici konutları bildirerek istedikleri şehirde oy kullanabilecek.

Öte yandan 75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşların oy kullanabileceği tespit edilmişti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 ülkede daha sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlarımızın oy kullanacağı ülkelerin tespitine yönelik çalışma tamamlanmış olup yapılan çalışma sonucunda 75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir.

Sandık kurulacak 15 ülke

Bu ülkeler Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir.

Ensonhaber