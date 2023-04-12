Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 730 rakımlı ‘32 viraj’ olarak bilinen Güzeldere Geçidi Tünel projesiyle tarih oluyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 45 dakikalık zorlu yolculuğun 5 dakikaya kadar düşürülmesi hedefleniyor.

Hakkari’yi Van'a bağlayan karayolunun 80'inci kilometresinde bulunan ve özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan, birçok ölümlü trafik kazasına neden olan ve halk arasında ‘32 viraj’ olarak adlandırılan dağlık bölgenin altında yapılan çift tüplü tünelde çalışmalar süratle sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hazırladığı ‘Güzeldere Tüneli Projesi’ bünyesinde Güzeldere Geçidi’ne 3 kilometre uzunluğunda çift şeritli iki tünel inşa edilirken, 22 kilometrelik zorlu yol, 3 bin 100 metrelik düz bir tünel ile 5 dakikaya indirilecek.

Ayrıca Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarından İran’a olan ulaşımda da rahatlama sağlayacak olan projenin çevre illere olan ilgiyi arttırması bekleniyor.İHA