YÖK ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen 'Sağlıkta Dijitalleşme Çalıştayı', teknolojilerin sağlık sektöründe oluşturduğu değişimlere uyum sağlamak ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmek amacıyla YÖK Başkanlığı'nda yapıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın başkanlığında düzenlenen çalıştaya, Sağlık Bakan yardımcıları Şuayıp Birinci ve Yasin Erkoç, Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerin yöneticileri, Yükseköğretim Kurulu başkan vekilleri, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, sağlık alanında programları olan bazı üniversitelerin rektörleri ve dekanları, sağlık ve biyomedikal alanında çalışan akademisyenler ve sağlık alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri katıldı.

Özvar, açılış konuşmasında, "Dijital dönüşüm sürecinde yetkin insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığımız ile ortak bir vizyon oluşturmak için yürüttüğümüz uyumlu çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Sağlık eğitiminde dijital dönüşümü sağlamak için her zaman olduğu gibi konunun paydaşlarıyla bir araya gelerek çalışmaya başladıklarını, istihdama duyarlı ve sektörle uyumlu bir eğitim modelini benimsediklerini vurgulayan Özvar, "Bu çalıştayda, tıp, diş hekimliği ve eczacılık dışında kalan sağlık alanlarındaki ön lisans ve lisans programlarının geliştirilmesi için değerli görüşlerinizi alacak, mevcut programların etkinliğini ve sektörle uyumunu tartışacak ve geleceğe yönelik atabileceğimiz somut adımları belirlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'MÜFREDAT DÜZENLEMELERİNİ BİRLİKTE YAPACAĞIZ'

Bu bağlamda, mevcut programların gözden geçirilmesi, yeni programların tasarlanması ve üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda yoğun çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Özvar, "Mevcut programlarda öğrencilerimize dijital beceriler kazandıracak müfredat düzenlemelerini üniversitelerimizle birlikte yapacağız. Sağlık Bakanlığımız, üniversitelerimiz, sektör temsilcilerimiz, kamu kurumlarımız ve sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliğini daha da pekiştirerek, dijital dönüşüm sürecinde yetkin insan kaynağı yetiştirme konusunda ortak bir vizyon oluşturmaya yönelik çabalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Özvar, üniversiteler ile sektörü bir araya getirme çalışmalarını yalnızca sağlık alanında değil, tüm alanlarda yürüttüklerini ve istihdam piyasasının ihtiyaçlarına uygun öğretim modeli geliştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bu anlamda, uygulama ve stajı ön plana çıkaran lisansta 7+1 ve ön lisansta 3+1 modellerini önemsiyoruz. Sağlık alanında açmayı planladığımız programlar için de bu modeller kullanılabilir ve bunun gerçekleşebilmesi için sektörün desteği önemlidir" dedi.

'YAPAY ZEKA PROGRAMLARININ SAYISI ARTACAK'

Özvar, yeni açılan yapay zeka ve bilişim temelli 72 ön lisans ve lisans programının, üniversite adayları tarafından ilgiyle karşılandığını ve programların doluluk oranının yüzde 100 olduğunu söyledi. Bu tür programların sayısının ileriki dönemde artırılacağını kaydeden Özvar, "Yürüttüğümüz bütün bu çalışmalar ve açılan yeni programlar bizlere yapay zeka başta olmak üzere bilişim ve dijital teknoloji alanlarında önemli bir tecrübe kazandırmıştır. Bu tecrübeleri sağlık eğitimi alanında da teşmil etme ve yeni gelişen dijital teknolojilere hakim sağlık çalışanlarını yetiştirme arzusundayız. Benzer çalışmaları kısa bir süre içinde tarımda dijital teknolojiler ve yeşil dönüşüm için de yapacağız. Bunlar üzerine çalışmalarımıza başladık" açıklamasında bulundu.