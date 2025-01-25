Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası, konut kredisi faiz oranı yıllıkta yüzde yüzde 39'a düşerek 1 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Faiz oranlarındaki düşüşün yıl içinde hızlanması öngörülüyor. Peki konutta faiz oranı ne oldu? İşte detaylar...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 250 baz puan daha indirerek %45’e geriletti.

YÜZDE 3 SEVİYESİNDEN 2,79'A GERİLEDİ

Gecelik borç alıp verme faiziyle birlikte şu anda politika faizi %43,5 a gelmiş oldu. Bununla birlikte de hem mevduat faizleri hem de kredi faizleri aşağı yönlü ivmelendi. Yüzde 3 seviyelerinden düşüş yaşandı. Şu anda konut kredi faizleri aylık 2.79 yıllık da maliyeti %39 lara kadar geriledi. 1 milyon TL için aylık ödeme 28.900 TL toplam ödeme ise 3.490.000 TL’ye kadar geldi.

EV ALMAK İSTEYENLER HAREKETE GEÇTİ

Ev almak isteyenler halen yüksek faizler olmasına rağmen konut fiyatlarının artabileceği endişesiyle ev alma yoluna gidiyorlar. Çünkü konutta ertelenmiş bir talep söz konusu faizler yüksekken kimse konut almadı şimdiyse vatandaş konuta rağbet ediyor.

"KONUT ALMAK İÇİN YIL SONUNA KADAR BEKLENMELİ"

Maalesef bazı fırsatçı ev sahibi ve müteahhitler ise faizlerin inden sonra evin fiyatı değişecektir şeklinde ilanlar vererek vatandaşın talebini manipüle ediyorlar. Şahsen ihtiyaç değilse konut almak için yıl sonuna kadar beklenmeli, yıl sonu %25 ila %30'lara düşen kredi faiziyle konut yatırımı yapılmalı.

Çünkü söz konusu aylık taksitler yüksek faiz oranından belirlenecek ve ilgili vade boyunca yani on yıl boyunca bu yüksek faizli aylık taksitleri ödemek zorunda kalacaksınız. Çünkü bu konut kredisi taşıt kredisi veyahut da ihtiyaç kredisi gibi yeniden yapılandırmaya konu edilmiyor. Ancak artan konut fiyatları göz önünde bulundurulursa konut almak kararı verilebilir."