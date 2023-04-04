Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikle alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs desteği veriyor.

Çalışan öğrencilerin burs miktarı 910 TL, çalışmayan öğrencilerin ise 3 bin 825 TL olarak belirlenmişti

Lisans destek bursu da 1000 TL olarak öğrencilere veriliyordu.

Bu kapsamda 2023 Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere burs miktarlarına zam yapıldı.

En fazla burs miktarı 7 bin 500 oldu

Farklı oranlarda artırılan burs miktarları şu şekilde:

100/2000 YÖK Doktora Bursu; çalışanlar için 910 TL’den 2 bin 500 TL’ye, çalışmayanlar için 3 bin 825 TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

İlk 3 sırada yerleşen öğrenciler faydalanıyor

Lisans destek bursu bin 875 TL’ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı da bin 500 TL’den 2 bin TL’ye çıkarıldı.

YÖK Destek Bursu’ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

Yabancı uyruklu öğrencilerin de burslarına zam yapıldı

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için bin 500 TL olan burs miktarı 2 bin TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 TL olan burs miktarı 3 bin 500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3 bin 500 TL olan burs miktarı ise 6 bin TL’ye yükseltildi.

Bu kapsamda YÖK'ün burslarından yaklaşık 6 bin öğrencinin yararlandığı da belirtildi.