YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde dolandırıcıların kurum isimleri kullanarak SMS ve sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine ulaştığı ve burs vaadiyle öğrencilere banka hesabı açtırdıklarının tespit edildiği belirtilerek, "Bu hesapların yasa dışı şekilde kullanıldığı, öğrencilerden para istendiği şikayetleri kamuoyunda yer almış ve bu şikayetler kurumumuza da ulaşmıştır. Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine iletilen mesajlara itibar etmemeleri önemlidir" ifadelerine yer verildi.

YÖK Destek Bursları'na ilişkin duyuruların Kurul'un resmi internet sayfasından takip edilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, YÖK tarafından devlet üniversitelerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik bölümlerine kayıt yaptıran belirli başarı kriterlerindeki öğrencilere verilen YÖK Destek Bursu'na hiçbir şekilde öğrenci başvurusunun olmadığı vurgulandı. Bu yönde gelen SMS mesajlarına itibar edilmemesi istendi. Ayrıca öğrencilere, banka hesaplarının yasa dışı amaçlar için kullanılması ve siber dolandırıcılık konularında dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

YÖK DESTEK BURSU

Açıklamada, YÖK Destek Bursu'na ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"YÖK Destek Bursu için herhangi bir başvuru yapılmaz. YÖK tarafından belirli başarı kriterlerini yerine getiren öğrencilere doğrudan verilir. Devlet üniversitelerinde desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk 15 tercihi arasında yer veren ve bunlardan bir tanesine ilk 3 sırada yerleşip kayıt olan öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aylık olarak verilir.

2024-2025 eğitim öğretim yılı için fizik, kimya, biyoloji, matematik programlarındaki öğrencilerin desteklenmesine karar verilmiştir. YÖK kararı ile belirlenen öğrenci ve burs tutarları ilgili üniversitelere bildirilir. YÖK tarafından üniversitelere iletilen bursların kaynak aktarım süreci, öğrenci ve üniversite arasında yürütülür. Burs almaya hak kazanan öğrencilere üniversiteler aracılığıyla kaynak aktarımı yapılır."