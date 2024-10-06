YÖK’ten Kesin Yanıt: Değişim Yok

Kurul, yükseköğretimle ilgili gerçek gündemlerini paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştı ve bu tür spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Yükseköğretimle İlgili Gerçek Gündemler

YÖK’ün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen bir sunumda, üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları gibi konuların ele alındığı ifade edildi. Toplantıda ayrıca, yükseköğretimdeki uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon konularına dair hazırlıklar ve projeler hakkında kapsamlı bir bilgi verildi. YÖK Başkanı Erol Özvar, bu sunumda bahsi geçen konuların medyada yayımlanan haberlerle ilgisi olmadığını belirtti ve kamuoyunun dikkatini daha sorumlu haberciliğe çekti.